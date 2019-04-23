Таллин, 23 апреля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что было бы нечестно оставаться в стороне от обсуждения сложившихся проблем в российско-европейских отношениях. Об этом она заявила в интервью передаче Välisilm, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

Эстония флаг

По мнению эстонского президента, нет ничего необычного в том, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным ею были затронуты сложные темы. Кальюлайд убеждена, что Эстония, как и любая другая европейская страна, обязана обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, даже если этот диалог «может быть неприятным».

Она также отметила, что она выражала единую позицию Евросоюза, беседуя с российским лидером, поэтому ее визит не является отклонением от единой политики ЕС. По словам Кальюлайд, Эстонская Республика «должна указывать на проблемы России с Украиной и Грузией — точно так же, как это делают Финляндия, Австрия или Германия».

«Я хочу, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО. Чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили. Мы же очень много сами говорим о России, когда встречаемся с главами других стран. И гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства. Таким образом мы становимся настоящим государством», — пояснила Кальюлайд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Эстонии высоко оценила свой визит в Москву и встречу с президентом России. Встречу она назвала «очень хорошей», отметив, что «в особо трудные моменты» ее участники «проявляли взаимное уважение».

По словам президента Эстонии, в ходе их встречи обсуждались двусторонние вопросы, ситуация на Украине, международные вопросы, тема санкций и «Северного потока». Кальюлайд пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов, встреча которого пройдет в 2020 году.

По данным пресс-службы Кремля, одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и в других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.