Киев, 23 апреля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что цены на газ для населения регулирует правительство. Соответствующее заявление Гройсман сделал 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов во время посещения Винницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

По его словам, Украине якобы грозил «огромный кризис» если бы правительство не подняло цены на газ для населения в 12 раз с 700 грн. в 2013 году до 8850 грн. ($320) в 2018 году.

«Что касается газа, то его цена пока регулируется правительством… Если говорить о тарифах на газ, то они установлены теми обязательствами, которые были взяты Украиной в 2008 году (при правительстве Юлии Тимошенко). Я вынужден их выполнять иначе страна была бы под угрозой огромного кризиса», — рассказал Гройсман.

Он приветствовал решение госкомпании «Нафтогаз Украина» снизить стоимость газа для граждан до $308 за 1 тыс. кубометров.

«Вчера «Нафтогазу» наконец-то хватило здравого смысла. С 1 мая стоимость газа на 300 грн. за 1 тыс. кубометров будет уменьшаться. Это хорошая новость… По большому счету за формирование тарифов на коммунальные услуги отвечают в том числе и местные власти. К примеру, котельные принадлежат горсовету любого города. Если у них старые котлы с КПД 65% — один вопрос, а если у них котлы с КПД 99% — это другой вопрос. Это отражается на себестоимости тепла и горячей воды», — добавил Гройсман.

Премьер отметил, что Украина больше тратит на обслуживание и погашение внешних долгов, чем на сектор безопасности и обороны, а также ремонт дорог.

«С 2006 по 2014 год набрали более 50 млрд. долл. внешних и внутренних долгов, на которые мы сегодня тратим треть общенационального бюджета. В этом году мы на дороги направили 55 млрд. (2,054 млрд. долл.), на войско и сферу безопасности и обороны — 210 млрд. (7,844 млрд. долл.), а на обслуживание долгов только в этом году нужно отдать 417 млрд. (15,577 млрд. долл.). Для этого и было условие — выставление «рыночных» цен на газ», — считает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля компания «Нафтогаз» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.

«По поручению кабинета министров Украины (КМУ) НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)», — говорится в сообщении.