Рим, 23 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Более 100 тыс. ливийцев ждут удобного случая, чтобы мигрировать в Италию. Об этом 23 апреля пишет газета La Stampa со ссылкой на источник в итальянской разведке.

Лодка с мигрантами

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж недавно заявлял о 800 тыс. вероятных мигрантов. Нынешнее правительство Италии не принимает мигрантов, но если Организация Объединенных Наций официально признает сложившуюся в Ливии ситуацию войной, статус этих людей изменится. Рим будет обязан открыть свои порты и принять беженцев, пишет газета. До сих пор Ливия в основном выступала не как страна происхождения мигрантов, а как транзитное государство для выходцев из субсахарского региона.

В настоящее время Ливийская народная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет наступление на Триполи. Бои идут в пригородах столицы. Как сообщало ИА REGNUM, к 23 апреля число погибших в результате боевых действий составило 264 человека.