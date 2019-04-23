Киев, 23 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Добровольная антидопинговая ассоциация VADA до сих пор не опубликовала результаты анализов действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.

ЗеПрезидент. youtube.com Порошенко задом к зрителям

Результаты должны были быть обнародованы к 15 апреля, однако их до сих пор нет, отметили журналисты.

Напомним, Пётр Порошенко дважды сдавал анализы в ходе подготовки к дебатам между ним и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что VADA — это не та же самая организация (WADA), которая отвечает за допинг-контроль спортсменов в рамках международных соревнований.

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Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко проиграл выборы Зеленскому. За него проголосовали почти втрое меньше избирателей.

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