Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Для Петербурга собираются купить ледокольный буксир за 1 млрд 118 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Горохова ИА REGNUM Ледокол на Неве

Тендер объявил комитет по госзаказу Смольного. Более 1 млрд рублей казна готова заплатить за «строительство буксира ледокольного класса для обеспечения экологической безопасности акватории Санкт-Петербурга».

Согласно техническому заданию, новый речной ледокол должен будет предупреждать чрезвычайные ситуации, например, подтопления Петербурга из-за зажорных наводнений на Неве, разливы нефтепродуктов на акватории Невы, в том числе зимой, опасные ледовые образования у мест забора воды из Невы, навигационные аварии и опасные ситуации на реке в осенне-зимний период.

Кроме того, там указано, что у ледокола должны быть системы ВРК по левому и правому борту, то есть гребные винты именно компании Rolls-Royce.

Добавим, что сейчас в распоряжении города находится ледокол «Невская Застава», который борется с зажорами на Неве, а также рассекает надвое ледовое покрытие реки, чтобы по нему не ходили люди.