Ульяновск, 23 апреля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём отчёте перед депутатами Законодательного собрания особое внимание уделил реализации национальных проектов и задач. Он рассказал о том, каким видит регион к 2030 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Ulgov.ru Губернатор Сергей Морозов отчитался перед депутатами

«Мы видим Ульяновскую область к 2030 году как центр экономики знаний. Как регион с критической массой технологических предпринимателей. Как лидера на рынках возобновляемых источников энергии, новых материалов, транспорта будущего и ядерной медицины», — заявил Сергей Морозов в своём отчёте перед депутатами областного парламента.

Отдельное внимание в своём послании Губернатор уделил вопросу борьбы с бедностью. Он отметил, что необходимо разработать шаги по обновлению рынка труда, актуализировать механизмы оказания социальной поддержки. Сергей Морозов поручил подготовить конкретные меры по корректировке и перенаправлению финансовых ресурсов, которые регион направляет на поддержку социально незащищенных граждан: в 2018 году из областного бюджета выделено почти 8,2 млрд рублей.

В Ульяновской области сохранят параметры повышения заработных плат, которые зафиксированы в указе президента Владимира Путина. На повышение оплаты труда бюджетникам с 2012 по 2018 год было направлено более 5,4 млрд рублей.

Говоря об образовании, губернатор напомнил, что в регионе продолжится строительство новых школ: до 2024 года будет сдано 10 учреждений. Он поручил отказаться от практики сокращения учреждений дополнительного образования детей, а также по финансированию их из муниципального бюджета по остаточному принципу. Строительство новых и модернизация существующих объектов будет вестись и в здравоохранении.

Особое внимание было уделено здравоохранению. Было отмечено, что к 2025 году в регионе планируют выйти на консолидированный бюджет отрасли в 30 млрд рублей, то есть ежегодно направлять из всех источников на развитие системы здравоохранения до 5% ВВП, что соответствует поставленной президентом страны задачи. По прогнозу, к 2024 году в области почти на четверть снизится смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, по онкологии — на 7,5%, сохранена динамика снижения младенческой смертности.

В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в регионе начинают переоснащение областного онкологического диспансера и детской областной клинической больницы, где будет установлено более 200 единиц современного оборудования. До 2023 года будет открыто восемь специализированных центров амбулаторной онкологической помощи, на территории онкодиспансера построят новый лечебно-диагностический корпус. Общий объём средств на эти цели из консолидированного бюджета области до 2024 года составит порядка 1,2 млрд рублей. Почти 900 млн рублей будет направлено на проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Глава региона также поставил задачу продолжить строительство новых спортивных и культурных объектов. За последние годы в регионе отремонтировано 149 сельских домов культуры. В 28 домах культуры закуплено новое оборудование. Губернатор поставил задачу сохранить объёмы ремонтных работ и количество ежегодно обновляемых домов культуры, финансируемых через проект поддержки местных инициатив, открыть цифровые кинотеатры в каждом районном центре до 2024 года.

Также глава региона поручил разработать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Изменения коснутся и сферы дорожного строительства. Фактором повышения качества станет обязательное использование новых технологий и механизмов эксплуатации дорожной сети. В 2019 году не менее 10% всех контрактов на дорожные работы должны предусматривать такое использование.

«Средства национального проекта пойдут не только на строительство, ремонт и реконструкцию дорог. Большие деньги заложены на развитие интеллектуальных транспортных систем, освещение, выполнение работ по устройству тротуаров и вело-пешеходных дорожек, установку дорожных знаков. Это призвано обеспечить вторую составляющую проекта — не только качество дорог, но и их безопасность. К 2024 году мы должны достичь снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом», — заявил Сергей Морозов.

В ближайшие три года планируется приобрести 350 автобусов, из них: 161 с возмещением части затрат из областного бюджета и 189 на собственные средства перевозчиков. В 2020 году начнется строительство левобережной развязки мостового перехода «Президентский».

Говоря об экономике, Сергей Морозов поручил сохранить темпы ежегодного роста, выйти к 2024 году на объём региональной казны в 100 млрд рублей, закрепить тенденцию сокращения долговой нагрузки, продолжить работать над повышением эффективности бюджетного процесса. Он заявил, что необходимо корректировать действующие налоговые инструменты и преференции, оценивая их с позиций среднего уровня по России и Приволжского федерального округа. Отказываться от неэффективных налоговых льгот, активнее использовать информационные системы и возможности, связанные с цифровизацией госуправления и администрирования финансов.

В Ульяновской области продолжится борьба с теневым сектором экономики. Ещё одна задача, которая стоит перед властями, — взвешенное и корректное регулирование цен и тарифов.