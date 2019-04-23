Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 23 апреля заложены два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») для ВМФ России. На торжественной церемонии закладки присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Владимир Путин на «Северной верфи»

Серийные фрегаты проекта 22 350 получат имена «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли этого типа предназначены для ведения боевых действий в дальней морской зоне.

Кроме того, на «Северной верфи» президент понаблюдал за стыковкой блоков корпуса строящегося корвета проекта 20 386. Он получит название «Меркурий», в честь военного брига русского флота.

«Рассчитываю, что заявленные сроки строительства будут выдержаны. Это принципиально важно для обороноспособности нашей страны», — цитирует слова Владимира Путина издание «Фонтанка».

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, 23 апреля Владимир Путин также посетит Санкт-Петербургское суворовское военное училище, где ознакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга суворовцев. В штаб-квартире Русского географического общества (РГО) глава государства проведёт очередное заседание попечительского совета РГО.

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Основные характеристики кораблей проекта 22 350: водоизмещение — 5000 тонн; длина — 135 м; ширина — 16 м; скорость — до 29 узлов; дальность плавания — 4500 миль; автономность — 30 суток; экипаж — от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192; зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр»; противолодочное вооружение — комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.