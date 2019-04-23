Чебоксары, 23 апреля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Чувашии обнаружили ещё одну свалку опасных отходов. В одном из сёл Батыревского района наряду с бытовым и строительным мусором складируются продукты убоя скота, которые по мере накопления засыпают грунтом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

Onf.ru Отходы от убоя скота

Большую несанкционированную свалку биологических отходов в возле деревни Долгий Остров в Батыревском районе общественники считают «крайне опасной», полагая, что она появилась давно и соседствует с сельскохозяйственными полями. По данным активистов, возле одной из деревень «наряду с бытовым и строительным мусором складируются продукты убоя скота: части расчлененных трупов животных, шкуры, копыта». По предварительным данным, несанкционированное размещение отходов происходит на землях, которые арендует одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств.

Onf.ru Отходы сваливаются в котлован

«Биологические отходы требуют особого обращения. Собственники скота должны утилизировать такие продукты согласно ветеринарным и санитарным правилам. К сожалению, здесь эти правила не соблюдаются: небезопасные отходы бесконтрольно сваливаются в заранее подготовленный котлован и засыпаются грунтом, что оказывает негативное воздействие на почву и грунтовые воды», — говорит модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Чувашии Александр Воробьев.

Предположительно отходы животноводства складируются без предварительного исследования на сибирскую язву и другие болезни. Кроме того, бытовой мусор в ветреную погоду разносится по округе и загрязняет сельхозугодья.

В связи с этим обращения с требованием ликвидировать свалку направлены в надзорные органы.

Onf.ru Отходы сваливаются в котлован и засыпаются грунтом

В Чувашии ежегодно выявляют крупные стихийные свалки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Марпосадском районе обнаружили свалку керамического боя — унитазов и раковин, в 2017 году в Чебоксарском районе выявили свалку просроченных лекарственных препаратов, в 2018 году в Комсомольском районе — свалку токсичных отходов. в марте 2019 года стало известно о несанкционированной свалке в Чебоксарах площадью 4 тыс. кв. метров, расположенная рядом с мусороперегрузочной станцией.

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