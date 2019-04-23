Каннын, Южная Корея, 23 апреля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. В Южной Корее прошел Международный турнир по экстремальному гольфу «W. Angle World Xtreme Golf 2019». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Международный турнир по экстремальному гольфу «W. Angle World Xtreme Golf 2019»

W. Angle World Xtreme Golf — единственный международный турнир по экстремальному гольфу, проводимый южнокорейскими гольф-клубами.

В 2019 году международный турнир по экстремальному гольфу прошел 22 апреля на территории отеля Maple Beach Golf and Resort, расположенного в Канныне, провинция Канвондо.

По данным источникам, с каждым годом увеличивается количество людей, которые интересуются экстремальным гольфом. В этом году в турнире приняло участие 45 человек (30 мужчин и 15 женщин). Кроме того, в этом году проверить свои силы могли не только профессиональные игроки в гольф, но и новички.

Известно, что на турнире присутствовали гольфисты из США, Японии, Великобритании и Австралии.

Все участники получили фирменную спортивную форму и инвентарь. Призеры турнира были удостоены денежных призов в размере 20 млн вон (~$17 530) и 6 млн вон (~$5 259).