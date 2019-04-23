Москва, 23 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух держав имеет неплохие перспективы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По его мнению, в свете потепления отношений двух Корей в последнее время открываются перспективы по организации транзитных железнодорожных перевозок через территорию севера и прокладки газопровода из России на юг, что обеспечит газом и Пхеньян в качестве оплаты за транзит.

«Также рабочие руки северных корейцев могут быть задействованы в проектах по развитию российского Дальнего Востока.

В то же время КНДР требуется хоть какой-то противовес его довольно сильной зависимости от китайских партнёров, и расширение взаимодействия с Россией ей будет выгодно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля. Прибытие президента России Владимира Путина ожидается 25 апреля.