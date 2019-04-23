Ярославль, 23 апреля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. На «Ярославльводоканале» наградили сотрудников, проработавших на предприятии более 20 лет. Они получили специальные нагрудные знаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Ярославльводоканал Награждение

Сегодня на предприятии более 500 ветеранов, 300 из них продолжают работать. Звание «Ветеран предприятия» было введено в 1988 году. Его присваивают женщинам, отработавшим 20 лет, и мужчинам, отработавшим 25 лет.

В 2019 году по инициативе профсоюзного комитета был разработан и учрежден нагрудный знак. В награждении приняли участие сотрудники, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, а также те, кто продолжает трудиться.

«За 136 лет своей истории водоканал прошел долгий путь развития. Сегодня это одно из ведущих предприятий в системе ЖКХ региона, — сказал генеральный директор предприятия Валерий Лещенко. — «Ярославльводоканал» участвует в таких федеральных проектах как «Оздоровление Волги», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализует инвестиционные и производственные программы. Но всех этих результатов было бы трудно достичь без наших сотрудников. Работа на предприятии жизнеобеспечения требует исключительной ответственности. Поэтому мы ценим профессионализм и опыт, которые наши ветераны передают молодым специалистам. Примите слова благодарности и уважения за ваш вклад в развитие предприятия».

Сейчас на предприятии трудятся более 2 тысяч человек, которые обеспечивают водоподготовку, контроль качества воды, ремонт оборудования и сетей, аварийные работы, очистку стоков.

«В целях решения задач по бесперебойной работе сетей у нас имеется в наличии самая современная техника. Однако предприятие — это не только сложные сооружения, мощные механизмы и десятки километров сетей. Это, прежде всего, люди — настоящие профессионалы, которые своим трудом заработали ему доброе имя, уважение и славу», — отметил технический директор акционерного общества «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Работе на водоканале многие сотрудники посвятили всю свою жизнь. Тамара Васильевна Маняева на предприятии трудилась на протяжении 40 лет. И 20 из них являлась профсоюзным лидером. На празднике Тамаре Васильевне вручили благодарственное письмо, а также памятный знак к 100-летию общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

Профсоюзное движение на водоканале живет и сегодня. Коллективный договор, разработанный на предприятии, считается одним из лучших. В нем закреплены экономические и социальные интересы, вопросы заработной платы, охраны труда. На предприятии проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия, оказывается поддержка ветеранам, в том числе и материальная. Завершением праздника в честь ветеранов водоканала стал спектакль Ярославского театра юного зрителя имени Розова.