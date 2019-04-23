Москва, 23 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Сейчас Россия и Япония сконцентрировались на вопросах хозяйственного использования Курил и на двухстороннем сотрудничестве двух стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Поэтому, возможно, и краткосрочно, японская сторона смягчает риторику, чтобы обеспечить себе наилучшие условия при соглашениях с Россией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, The Mainichi передавала, что фраза о том, что Курильские острова, на которые претендует Токио, являются «частью Японии», отсутствует в 2019 году в ежегодном докладе о внешней политике японского МИДа.

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