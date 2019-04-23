Москва, 23 апреля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных действий победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Крыму, во всяком случае, в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

По его мнению, националисты и без того смотрят на Зеленского косо, и если он сейчас начнёт в одностороннем порядке смягчать политику хотя бы по отношению к населению Крыма, то они максимально наберут очки на обыгрывании этой информационной повестки.

«Это, в свою очередь, осложнит Зеленскому и примкнувшим к нему победу на выборах в Раду, а значит, и дальнейшее правление», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму для налаживания отношений с жителями полуострова.

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