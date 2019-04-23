Черкесск, 23 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произведены задержания высокопоставленных сотрудников МВД и СКР. Сегодня, 23 апреля, силовики задержали начальника центра по противодействию экстремизму МВД по республике Тимура Бетуганова и бывшего первого заместителя руководителя Следственного комитета, генерал-майора юстиции Казбека Булатова, пишет РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным агентства, задержанные подозреваются в причастности к противоправной деятельности на территории республики. Полковника Бетуганова задержали на его рабочем месте, а за бывшим замом главы управления СКР пришли домой. В спецмероприятиях принимали участие сотрудники главков СК и ФСБ. По данным источника, задержаны еще ряд лиц в СКР.

Официальной информации о задержаниях пока нет, в правоохранительных ведомствах также отказались комментировать сообщение об этом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2019 года был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который стал фигурантом уголовного дела о причастности к двум убийствам и хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Спустя неделю по делу Арашукова на допрос в Москву вызвали ряд следователей из республики, в том числе первого заместителя руководителя управления Следственного комитета России по республике Казбека Булатов и начальника центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.

Их неоднократно СМИ называли близкими друзьями Рауфа Арашукова, которые, по мнению родных убитых, помогали уходить сенатору от ответственности.

7 февраля появилось сообщение о том, что генерал-майор юстиции Казбек Булатов отправлен в отставку.

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