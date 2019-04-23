Лас-Вегас, США, 23 апреля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Сообщество буддистов Лас-Вегаса (штат Невада) собрались в память о более чем 320 погибших во время терактов в Шри-Ланке, сообщил конгрессмен Стивен Хорстфорд на своей странице в твиттере.

Цитата со страницы Стивена Хорсфорда в Twitter

«В это время важно оставаться объединенными любовью», — говорит американский законодатель.

Напомним, по словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Видживардене, у следствия есть версия: серия из восьми взрывов в этой стране, прогремевших в дни католических праздников, стала «ответом» экстремистов на новозеландский теракт в мечетях.