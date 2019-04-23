Киев, 23 апреля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Решение по «Приватбанку» (этот же суд признал действия государства в процессе национализации банка Игоря Коломойского незаконными) было принято за считанные дни до второго тура выборов. Судьи неожиданно прозрели спустя два с половиной года после начала самой национализации.

Но реакция Порошенко на это судебное решение была и впрямь неожиданной: он публично назвал решение «неправосудным», сообщил о намерении привлечь к делу спецслужбы и инициировать возбуждение дел против судей. Порошенко собственноручно дал этот козырь своим оппонентам.

Теперь эти оппоненты (в лице самих судей, но, конечно, не только) констатируют, что Порошенко пытался вмешаться в работу судебной системы, посягал на ее независимость, то есть фактически посягал на захват власти и за это должен быть привлечен к ответственности и отстранен от должности.

Единственным странным эпизодом этой истории была только реакция Порошенко. Решение по «Приватбанку» накануне очевидной победы Владимира Зеленского выглядело вызовом, но авторы этого вызова могли быть практически уверены в том, что уже ничем не рискуют.

А вот зачем понадобилось Порошенко вручать оппонентам дополнительный козырь, так и осталось неясным. Наблюдатели склонны полагать, что за пять лет постоянных нарушений всех возможных законов Порошенко набрал такую инерцию, что просто не смог остановиться.

Импичмент Порошенко пока кажется маловероятным, украинский парламент до сих пор не принял закон о процедуре этого импичмента. Но вот как следует надавить на Порошенко, заставить его отказаться от каких-либо фантазий по поводу своего будущего на Украине, скорее всего, удастся. А если он будет несговорчив, можно и закон продавить. «По стечению обстоятельств» он как раз внесен в повестку.

Вся эта история показывает, что сущностных изменений на Украине (пока) не происходит. Меняются только люди в креслах. Пока Порошенко сидел в главном кресле, никто не возмущался по поводу его ежедневных вмешательств в чужие дела. Но теперь это кресло уже почти перестало быть его.

То же самое касается и «Приватбанка». Забрав его у Коломойского, государство, в лице Порошенко, повесило все новые расходы на граждан. А теперь Коломойский имеет хорошие шансы получить обратно именно то, что хочет: не банк со всеми его проблемами, а исключительно деньги из этого банка.