Ярославль, 23 апреля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. ООО «Газпром трансгаз Ухта» ответил на запрос ИА REGNUM о ситуации, связанной с отсутствием возможности подключения новых объектов к газу в Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области с марта перестали выдавать технические условия на подключение новых объектов к сетям.

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Людям объясняют, что отсутствует пропускная возможность газопровода «Горький — Череповец», принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Ухта». ИА REGNUM поинтересовалась, соответствует ли действительности данная информация.

«Газоснабжение непосредственно Ярославского промышленного узла (включая город Ярославль) осуществляется по газопроводу «Горький — Череповец». Его производительность в период пиковых нагрузок (то есть в зимний период, когда спрос на газ резко возрастает) достигла предельного значения. В настоящее время завершается разработка проектной документации для проведения реконструкции газопровода. Сроки реализации проекта будут утверждены после утверждения документации», — сообщили ИА REGNUM в ООО «Газпром трансгаз Ухта».

При этом, как говорится в ответе, газораспределительные станции загружены всего на 24% в пиковые периоды. То есть дело исключительно в магистральном газопроводе.

Как сообщили в компании, «Газпром трансгаз Ухта» находится в постоянном контакте с правительством Ярославской области, в том числе по актуализации схемы газоснабжения. В ответе не названы никакие сроки реконструкции газопровода. Это означает, что ситуация может оставаться подвешенной еще долго.

Между тем, по информации источников ИА REGNUM, в ближайшее время выдача технических условий может быть возобновлена.