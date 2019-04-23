Москва, 23 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Банк России 26 апреля вполне может снизить процентную ставку на 0.25%. Есть ряд оснований, указывающих на это. Главное, которое отметил ЦБ РФ — замедление темпов роста инфляции больше чем ожидали ранее, что, кстати, стало поводом для смены риторики регулятора. Накануне было сделано заявление о том, что ЦБ РФ готов снова снижать ключевую процентную ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Kuba Центральный Банк России

«Замедление инфляции, по мнению мегарегулятора вызвано тем, что основной рост цен от повышения НДС с 18% до 20%, а также других налоговых маневров был отыгран в первом полугодии 2019 года», — отметил эксперт.

Однако есть и внешние факторы, которые благоволят снижению ставки, например, ФРС США в 2019 году перешла к нейтральной кредитно-денежной политики, также профицит торгового баланса остается стабильным на фоне дорогой нефти. В свою очередь это стало поводом для резкого укрепления рубля, соответственно дополнительно снизило вероятность ускорения инфляции на фоне слабого курса национальной валюты.

«Если ЦБ РФ снизит ключевую процентную ставку, рубль может в моменте снизиться, однако разворота не произойдет. Рубль начнет полноценно снижаться во втором полугодии 2019 года. Летом намечен повторный пересмотр сделки ОПЕК+. Скорее всего, она не будет продлена судя по последним заявлениям российской стороны. Возможно, это и станет переломным моментом в динамики рубля», — предположил Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание Совета директоров состоится 26 апреля.

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