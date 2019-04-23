Токио, 23 апреля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился с журналистами своими мыслями о будущем игровых облачных сервисов. Он сообщил, что готовит «кое-что большое» для подобных служб. Об этом 22 апреля сообщил портал Variety.

Georges Seguin Хидео Кодзима

Кодзима заявил: он не разделяет мнение тех, кто говорит, что всё это закончится неудачей. По мнению геймдизайнера, дело в том, что сегодня эта технология ещё недостаточно развита, но благодаря появлению сетей стандарта 5G в ближайшие пять лет облачный гейминг совершит настоящий прорыв.

Кодзима также отметил: эта технология может сильно изменить ландшафт видеоигр, поскольку будут создаваться проекты, подобных которым ранее не существовало.

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Напомним, Хидео Кодзима сейчас работает над своей новой игрой Death Stranding, в которой прототипами главных героев станут актеры Норман Ридус и Мадс Миккельсен. Она станет эксклюзивом для консоли Sony PlayStation 4.