Киев, 23 апреля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что в вопросе поставок нефтепродуктов страна «пока еще зависима от Беларуси и так далее».

Delo-group.ru Цистерны для нефтепродуктов

Об этом он заявил вечером 22 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом Гройсман заявил, что рынок на Украине «достаточно диверсифицированный» и правительство сейчас работает, чтобы найти такое решение, чтобы ограничиться «минимальными потерями».

«Это не простое задание, но мы найдем решение», — пообещал премьер.

Напомним, сегодня, 23 апреля, Белоруссия временно остановила экспорт бензина и дизеля на Украину. Эксперты называют в качестве возможной замены поставкам из России и Белоруссии Литву, Грецию, Румынию и даже Катар.

Также некоторые специалисты заявили, что в результате таких мер со стороны России на Украине могут подорожать нефтепродукты, а вслед за ними — и тарифы на услуги ЖКХ.

«Решение правительства РФ окажет влияние на внешнеторговый баланс (через счет текущих операций) и способно негативно отразиться на отечественной экономике. Это может сказаться на инфляции в следующие периоды. К примеру, через быстрый рост тарифов», — заявила эксперт Алена Омельченко в комментарии «Сегодня».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,540 млрд, что на 31% больше, чем в 2017 году. При этом в натуральном выражении импорт нефтепродуктов на Украину в прошлом году увеличился на 3% — до 8,062 млн тонн.

Согласно официальным данным, импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил $2,113 млрд (38,1%), из России — $2,069 млрд (37,3%), из Литвы — $570,5 млн (10,3%), из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на $787,3 млн.