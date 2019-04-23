Екатеринбург, 23 апреля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Новая концепция размещения нестационарных объектов торговли (НТО) в Екатеринбурге вызвала возмущение многих депутатов гордумы. Глава комитета по товарному рынку мэрии Екатеринбурга Елена Чернышева выслушала изрядную долю критики на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Мария Баронова Погром киосков и ларьков

Именно через эту концепцию в мэрии планируют очистить центр Екатеринбурга от киосков и ларьков. С нынешними владельцами объектов продлят договор лишь на год, после чего судьбу киоска решит горадминистрация

«Никто не говорит, что все объекты уйдут. Если место размещения остаётся в схеме, то хозяйствующий субъект сможет принять участие в торгах на право размещения на том же месте», — сказала Чернышева.

Сейчас в городской схеме указаны 2337 киосков и ларьков. 835 объектов, которые и останутся на улицах города после «чистки», выставят на торги уже к концу 2019 года, и дальнейшие договоры с победителями аукциона будут заключать уже на 7 лет. Чернышева отметила, что в центре города все равно оставят ряд киосков и ларьков — с прессой, мороженым, прохладительными напитками, а также летние кафе. Будут оставлены автосервисы — они сейчас проходят в большинстве как «нестационарка».

Многие депутаты обратили внимание, что из-за «реформаторского зуда» мэрия лишит занятости жителей города. Называлась цифра до 10 тысяч рабочих мест, которые потеряет город.

«Я призываю не пороть горячку с этой темой», — заявил депутат Михаил Вечкензин.

Также прозвучало предложение вовсе отменить территориальную схему, что, впрочем, не нашло понимания у большинства депутатов. При этом многие возмутились тем, что данная схема будто сделана в интересах торговых сетей.

Однако на нынешнем заседании парламентарии не могли повлиять на концепцию — она была представлена им в информационных целях. Возможно, ряд депутатских комиссий в дальнейшем найдут способы для того, чтобы повлиять на решения мэрии по киоскам.

Напомним, 31 марта 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что центр города будет избавляться от киосков по примеру Москвы.

«Задача — с территории районов выносить по 200 киосков в год до 2021−2022 года», — сказал градоначальник.