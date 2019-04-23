Киев, 23 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Украинский парламент не сможет объявить импичмент президенту без изменения Конституции даже если примет закон «О президенте Украины». Об этом 23 апреля заявила в кулуарах Верховной Рады вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

«Не знаю, когда появится закон об импичменте. Знаю, что мы работаем над законопроектом «О президенте», где есть один раздел с процедурой импичмента. Не делайте себе из импичмента фетиш. Процедура импичмента выписана в Конституции Украины. К сожалению, она беззубая. Закон нельзя ничем дополнить», — сказала Сыроид.

По её словам, новый закон о президенте призван очертить для президента рамки его деятельности, чтобы избежать необходимости объявлять ему импичмент.

«Импичмент в Украине никогда не произойдет, если не изменить Конституцию. Потому что 4/5 депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря уже о том, что они должны проголосовать за импичмент президента. Нужно искать те механизмы ответственности, которые бы держали президента в рамках, не доводя до импичмента», — считает Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 22 апреля депутаты могут начать рассмотрение закона об импичменте президента Украины. По его словам, в Раде зарегистрировано пять соответствующих законопроектов. Спикер также признался, что склоняется к проекту вице-спикера Рады Сыроид.

Напомним, 111-я статья Конституции Украины предусматривает отстранение президента от должности. При этом в украинском законодательстве нет закона, который регламентирует саму процедуру импичмента.

22 апреля политконсультант кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что команда кандидата сейчас работает над пакетом законопроектов для скорейшего внесения на рассмотрение Верховной Рады, в том числе и над проектом закона об импичменте.