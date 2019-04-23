Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Житель поселка Глебово Рыбинского района Ярославской области обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

Управление Росгвардии по ЯО Артиллерийский снаряд

Находку он решил отнести в поселковую администрацию. Там сочли ситуацию опасной, глава местной администрации принял решение об эвакуации людей из здания.

Территория была оцеплена сотрудниками Росгвардии. На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН города Рыбинска. После осмотра опасного предмета выяснилось, что это 45-миллиметровый снаряд 1904 года выпуска. Опасности для людей он не представлял. Снаряд вывезли на специальный полигон и уничтожили накладным зарядом.