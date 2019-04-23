Киев, 23 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий приглашает сограждан 25 апреля прибыть в Раду и поддержать принятие нового закона о языке (который также в обществе называют законом об украинизации), передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Солидарность и поддержка для нас и для всего украинского общества крайне важны», — сказал Княжицкий, однако не пояснил, как конкретно посторонние люди могут попасть в Раду, ведь парламент Украины — строго охраняемый объект.

Княжицкий также сформулировал план действий на ближайшие дни: сегодня, 23 апреля, должно завершиться рассмотрение всех поправок к законопроекту; в среду, 24 апреля, соберется профильный комитет для обсуждения и принятия его окончательного варианта; соответственно, 25 апреля состоится голосование Верховной рады.

«Верю, что в четверг мы проголосуем за этот закон», — отметил Княжицкий.

ИА REGNUM напоминает, что на согласительном совете 22 апреля глава Верховной рады Андрей Парубий проинформировал, что осталось проработать менее 300 из 2 тыс. правок в языковой закон, подчеркнув, что до этого депутаты в среднем прорабатывали порядка 200 правок в день. Парубий, как и Княжицкий, рассчитывает на принятие документа 25 апреля.

Напомним, основная интрига с законом о тотальной украинизации заключается в том, успеет ли его принять Верховная рада, пока действующим президентом страны остается Петр Порошенко. Команда Зеленского крайне уклончиво отвечает на вопрос, подпишет ли Зеленский этот закон, если это не успеет сделать нынешний президент.

«Пусть Верховная рада сначала разберется со всеми правками и примет документ», — заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.