Около 500 человек эвакуированы из оперного театра в Сиднее
Сидней, Австралия, 23 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Из-за утечки газа около 500 человек были эвакуированы из здания Сиднейского оперного театра в Австралии. Об этом сообщается на странице пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.
Оперный театр. Сидней
«Около 500 человек были эвакуированы из зала и прилегающих ресторанов», — говорится в сообщении.
Там также сказано, что на месте работает газовая компания, а пожарные следят за уровнем газа в воздухе.
По сообщению местных СМИ, улица Маккуори, которая ведет к зданию театра, была перекрыта в обоих направлениях.
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