Калуга, 23 апреля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В Калужской области на минувшей неделе 26 человек, пострадавших от укусов клещей, обратились к медикам. Среди них было восемь детей.

Клещ

Как сообщили 23 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лабораторно было исследовано 26 клещей, у четырёх экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.

В основном, укусы клещами происходят по причине несоблюдения правил безопасности при работе на дачных участках, посещении леса. При укусе клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение, где квалифицированно его удалят.

Также каждый пострадавший может сдать снятого с себя клеща на исследование в региональный Центр гигиены и эпидемиологии для своевременного проведения антибиотикотерапии в случае положительного результата исследования инфицированности клеща.