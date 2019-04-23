Вашингтон, 23 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Большинство людей в различных странах мира считают, что за последние 20 лет семейные связи ослабели. К такому выводу пришел исследовательский центр Pew, опросивший более 30 тысяч человек в 27 странах.

Василий Максимов . Семейный раздел. 1876

Процент людей, считающих, что семейные связи в их стране стали слабее

По меньшей мере половина респондентов практически в каждой стране заявили, что считают ослабление семейных связей — это плохо.