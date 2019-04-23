Вашингтон, 23 апреля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал сведения доклада специального прокурора Роберта Мюллера о том, что подчиненные главы государства многократно игнорировали его указания, об этом сообщило издание Huffington Post 22 апреля.

Трамп

Во время пасхальных торжеств представителю прессы удалось приблизиться к главе Белого дома и задать вопрос относительно содержащихся в докладе по «русскому делу» случаев неповиновения.

«Нет таких, кто бы не повиновался моим приказам. Даже в мелочах», — ответил Трамп и прекратил общение с журналистами.

Напомним, доклад Роберта Мюллера описывает десять эпизодов, которые могут быть истолкованы как попытки Трампа воспрепятствовать ходу расследования «русского дела», и в большинстве случаев, по мнению составителей доклада, состава преступления усмотреть не удается именно потому, что подчиненные президента не выполнили его указаний.