Киев, 23 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Ведущий советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин во вторник, 23 апреля, опубликовал статью в издании «Обозреватель», в которой рассказал о «ключевых позициях в сфере национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Больше всего внимания привлек последний тезис Апаршина, в соответствии с которым новая власть обнародует материалы о сокрушительных поражениях украинской армии в 2014 году и привлечет виновных к ответственности. Также к ответственности привлекут и тех, кто незаконным образом зарабатывал на военных поставках. Заголовок статьи указывает еще четче: «Посадки — будут».

Правда, не вполне понятно, для чего заранее оповещать потенциальных подозреваемых о возбуждении дел. Либо это игра на рейтинг, но с ним сейчас у команды Зеленского все в порядке, либо, что скорее всего, очередное предупреждение уходящему президенту Порошенко. Вместе с его бывшей командой.

Ни для кого не является секретом, что именно Порошенко и есть главный ответственный в поражениях украинской армии, хотя бы потому, что именно он летом 2014 года принял решение перейти от переговоров к войне. Порошенко же является и основным центром потенциальных дел о незаконном бизнесе на войне — как главнокомандующий и как владелец крупных заводов. Давление на Порошенко в этом вопросе может использоваться, чтобы сделать его сговорчивее в некоторых других.

Прочие пункты апрельских тезисов Апаршина вполне укладываются в общую логику приходящей украинской власти. И при их прочтении не оставляет ощущение, что какой-то самый главный пункт из этих тезисов куда-то потерялся.

Апаршин обещает отказ от контрактной армии, что в переводе на русский язык означает отказ от войны в Донбассе. Обещает заботу о солдатах, в том числе бывших, и привлечение хороших офицеров к руководству армией. Обещает открытость бюджета и открытость оборонного заказа, борьбу с мафией этой сферы, «равные условия для бизнеса». Обещает сотрудничество с НАТО и работу по их стандартам.

Политические обещания наказать виновных — есть, социальные обещания помочь солдатам — есть, бизнес-обещания выстроить «открытый рынок» — есть. И только темы войны в Донбассе и жителей этих регионов в статье Апаршина — нет.

Зеленский ранее говорил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус. В отличие от почти всех прочих своих заявлений, это свое заявление он сделал безо всяких двусмысленностей. Апаршин своей статьей добавляет, что возвращать Донбасс силой также никто не собирается.

А это означает, что новая украинская власть согласна на заморозку конфликта и фактическую утрату этих территорий. Платить за возвращение Донбасса сначала политическую, а потом и материальную цену им не хочется и не представляется нужным. И в отличие от Порошенко у них есть отличное оправдание: во всем виноваты предшественники.