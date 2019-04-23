Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года три автомобильных завода Санкт-Петербурга выпустили 93 тысячи легковых автомобилей, что на 6% больше объема производства за январь — март 2018 года. Такие данные предоставили ИА REGNUM в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на улицах Петербурга

В марте текущего года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 32 тыс. автомобилей, что на 11% больше, чем за март 2018 года. «Это лучшая динамика производства по итогам одного месяца в этом году», — отмечает источник.

«Если динамика производства сохранится на уровне прошедших трех месяцев, то по итогам года можно ожидать рекордного показателя по выпуску машин за всю историю развития петербургского автопрома. Но пока такой прогноз выглядит слишком оптимистичным», — прокомментировал результаты первого квартала генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Абсолютный рекорд по объему производства автомобилей в Петербурге был зафиксирован в докризисном 2013 году, когда четыре работавших на тот момент автозавода (с учетом предприятия GM, закрытого в 2015 году) выпустили 392 900 автомобилей.

В первом квартале 2019 года на завод Hyundai приходится 66,5% выпущенных в Петербурге автомобилей, на долю Toyota — более 18%, на Nissan — более 15%.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе — марте составила 24,2% (год назад за тот же период — 23,7%).

Объем продаж петербургских автомобилей в России в первом квартале текущего года вырос на 2% по сравнению с показателем января — марта 2018 года.

Автозаводы Санкт-Петербурга сегодня выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.