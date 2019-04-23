Москва, 23 апреля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. О пожаре в Нотр-Дам-де-Пари во Франции знают подавляющее большинство жителей России (92%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ян Бартолд. Нотр-Дам де Париж

По мнению большинства российских граждан (56%), пожар в соборе Парижской Богоматери — это несчастный случай. 26% респондентов считают, что это умышленный поджог.

России нужно помочь Франции в восстановлении собора, так думают 51% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 44%.

Опрос проведен 20 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля 2019 года пожар уничтожил значительную часть собора Нотр-Дам-де-Пари.

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