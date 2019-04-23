В день рождения Ленина на администрации Рыбинска повесили красный флаг
Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. 22 апреля над зданием администрации города Рыбинска Ярославской области появился красный флаг. Информация, фото и видео этого появилось в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так в Youtube-канале газеты «Советская Ярославия» видео комментируется надписью:
«Сегодня
В администрации Рыбинска факт вывешивания флага подтвердили, но объяснили его репетицией к Дню Победы.
«Выполнялись технические работы по возможному закреплению двух флагштоков под знамя Победы и российский флаг в преддверии Дня Победы. Дата просто совпала», — сообщили в администрации Рыбинска.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этот же день в Переславле Ярославской области неизвестные вскрыли короб с поврежденным памятником Ленину.