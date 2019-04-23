Петропавловск-Камчатский, 23 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Политические партии Камчатки не пройдут своими колоннами по столице региона на первомайской демонстрации. Колонны по главной площади Петропавловска-Камчатского пройдут только отраслевые. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Камчатки. Оппозиция убеждена, что запрет на партийные колонны — дело рук губернатора Владимира Илюхина, который мстит за прошлогодний Первомай, когда люди несли в колоннах антигубернаторские лозунги. Оппозиционеры решили идти на демонстрацию в желтых жилетах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Ткаченко. Первомай на Васильевском острове. 1955 г

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Запрет на партийные колонны оппозиция Камчатки сочла местью губернатора Владимира Илюхина за прошлогодний Первомай, когда в колоннах оппозиционных партий люди несли транспаранты с антигубернаторскими лозунгами.

«Нам запретили идти на Первомай партийными колоннами. Нам об этом сказали в Федерации профсоюзов Камчатки, мы обратились с официальным письмом в правительство края, нам ответили, что партийные колонны не предусмотрены. Мы сейчас обращаемся в прокуратуру. Мы всё равно пойдём, как и в прошлом году, с транспарантами, на которых будут отражены все «достижения» губернатора Илюхина и его команды. Мы закупили жёлтые жилеты в знак протеста против произвола властей и пойдём на демонстрацию в них. Регион гибнет. У нас почти не осталось сельского хозяйства. Спасибо Сахалину, который поставляет нам овощи свежие, за то, что мы ещё не умерли с голоду. На недавней сессии Заксобрания региона, отвечая на вопрос, почему погибает сельское хозяйство, замминистра ответил: «Потому, что народ ленивый». Так народу ничего делать не дают, народ нищий, ему уже есть нечего. Ко мне делегации ходят, пишут люди и с Корякии, и с северов. Люди плачут — они не знают, как выжить, потому, что всё чаще денег в семьях нет даже на хлеб. Транспаранты у нас готовы, жёлтые жилеты тоже. В нашей колонне пойдёт вся Камчатка», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

Возмущены запретом и считают его местью за прошлогодние выборы фракции ЛДПР и КПРФ на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, весь 2018 год на Камчатке не утихали народные протесты — митинги и пикеты. Люди протестовали преимущественно против вопиющего ухудшения социально-экономических условий, подорожания топлива, продуктов, повышения пенсионного возраста. Во время наиболее активных протестов против пенсионной реформы единороссы Заксобрания края, правительство и губернатор быстро приняли и утвердили закон, согласно которому их региональные надбавки к пенсиям превышают теперь 100 тыс. рублей. В ответ граждане собрали Владимиру Илюхину «пенсионное ведро», в которое набросали мелочи, конфет и пару сигарет. Ведро отнесли в правительство, а Илюхину рекомендовали уйти на пенсию. Но Илюхин уходить не хочет. В четвертый раз подряд на Камчатке ужесточен закон «Об отзыве губернатора». Последние поправки сделали этот отзыв практически невозможным.

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