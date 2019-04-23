Киев, 23 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Главная миссия, которая будет возложена на президента Украины Владимира Зеленского, — таранить стареющие элиты бывшего СССР, считает политический эксперт Семён Уралов.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Об этом политолог заявил, комментируя загадочное обращение Зеленского к постсоветским странам на первом брифинге после обнародования результатов экзитполов.

«Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно», — сказал Зеленский.

Впоследствии он так и не объяснил, почему решил поднять эту тему.

«И в России, и в Беларуси, да и в Казахстане с Киргизией добровольно пустили украинскую повестку во внутреннюю политику. Украина стала фактором, который уже нельзя игнорировать… Инфраструктура «новых медиа» и «умной и мягкой силы» — ютуб-каналов, экспертных центров, НКО, пабликов в соцсетях и прочих интернет-инструментов, — которые США и союзники системно выстраивали в наших странах последние пять лет, будет направлена на демонтаж «стареющих элит» Евразии: Путина, Лукашенко и других лидеров постсоветского пространства. «Молодой и прогрессивный» Зеленский станет идеальным образом для этой инфраструктуры. В общем, мы имеем дело с «Саакашвили 2.0» — но более масштабным и заточенным под таран транзита власти в Москве и Минске. Астана успевает провести свой транзит, а для Бишкека Зеленский менее актуален», — комментирует ситуацию Уралов.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время стоит ожидать конструирования мифологемы «Почему у Зеленского получится», которая будет транслироваться на Россию с Белоруссией, стимулируя и без того нарастающий конфликт поколений.

Также политолог отмечает, что во внешнеполитическом смысле Вашингтону и ЕС выгодно иметь дело с новым, не дискредитировавшим себя политиком, для дальнейшего переформатирования Украины. Что же касается кадровых вопросов, по мнению Уралова, Зеленского вскоре усилят из Варшавы и Вильнюса такими же, как он, «молодыми демократами».

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина Владимиру Зеленскому, а также о возможности совместно работать.

«Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден», — подчеркнул Песков.