Калуга, 23 апреля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Калужская область завершила подготовку к пожароопасному сезону, который объявлен в регионе с 4 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства природных ресурсов и экологии.

40.мвд.рф Пал сухой травы

В преддверии выходных дней и на предстоящих майских праздниках министерство природных ресурсов и экологии области призвало калужан и гостей региона к соблюдению правил пожарной безопасности. Для оперативной связи в пожароопасный период в отраслевом министерстве открыли телефон доверия.

В связи с установлением тёплой погоды и неконтролируемым палом сухой травы возможно возникновение лесных пожаров. В области уже определено 407 маршрутов наземного патрулирования и организовано 99 мобильных групп пожаротушения.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области», входящего в федеральный проект нацпроекта «Экология», активно обновляется парк специализированной техники.

Так, в 2019 году в регионе планируется закупить четыре специальных автомобиля на федеральные субсидии (3,8 млн рублей) и 14 — на областные (10 млн рублей). Кроме того, из областного бюджета выделено 10 млн рублей на приобретение 22 современных систем видеонаблюдения и двух квадрокоптеров для надземного патрулирования лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, горящая сухая трава едва не спалила автозаправку и газораспределительную станцию, расположенные по соседству с федеральной трассой М3 «Украина». Так, только за три дня на территории калужского региона было зарегистрировано более 200 несанкционированных палов сухой травы