Калуга, 23 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти, хищении и причинении вреда здоровью. Как сообщил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь отдела по городу Калуга СУ СК РФ по Калужской области Павел Мельников, в августе 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения высказывался грубой нецензурной бранью в общественном месте. Сотрудник полиции потребовал прекратить брань, но в ответ подросток ударил представителя власти ногой в грудь.

Kaluga.sledcom.ru Момент хищение зафиксировала камера наблюдения.

Ранее подросток украл в торговом центре спортивные штаны. Однако на выходе из торгового центра потерял украденное, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. В другой раз в отделе спортивных товаров подросток заменил свою обувь на новые кроссовки, после чего вышел из торгового отдела. Кроме того, подросток в ходе распития спиртных напитков ударил собутыльника, сломав ему челюсть.

«По данным следствия, молодой человек был обеспечен всем необходимым, однако считал, что его несовершеннолетний возраст позволяет безнаказанно совершать хищения и другие хулиганские поступки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд», — сказал Павел Мельников.

Напомним, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных подростками. К уголовной ответственности привлечены 295 несовершеннолетних. 51 подросток совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.