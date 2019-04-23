Киев, 23 апреля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 23 апреля, политологи и эксперты обсуждают состоявшийся накануне митинг в поддержку Петра Порошенко, на котором действующий президент пообещал вернуться на пост главы государства на следующих выборах или даже раньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Напомним, что на этом же митинге Порошенко обозначил задачей на ближайшую перспективу победу своей политической силы на осенних парламентских выборах.

«Вы думали, что униженный политический класс просто так отступит? Как бы не так», — комментирует ситуацию политолог Николай Песецкий.

Также он обращает внимание, что накануне спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент должен «безотлагательно» принять закон о снятии неприкосновенности.

«Зеленский ещё не вступил в должность, а у него уже пытаются отнять потенциально выигрышные темы. Перехват инициативы, игра в сильную Раду и слабого президента. Не знаю, выйдет ли, но контуры нового противостояния постепенно проявляются», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 21 апреля советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что говорить о роспуске нынешнего состава Верховной рады Украины «пока не представляется возможным».

Позже в другом интервью Разумков уточнил, что если Рада будет эффективно работать и поддерживать законопроекты от новоизбранного президента, воевать с парламентом Зеленский не будет. Известно, что команда Зеленского, в первую очередь, готовит внесение в Верховную раду законов о народовластии, импичменте и отзыве народного депутата.