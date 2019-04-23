Новосибирск, 23 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в регионе на 2019−2025 годы. Как сообщили ИА REGNUM 23 апреля в областном правительстве, губернатор провёл выездное совещание у аварийного дома №132 по ул. Никитина в Новосибирске.

Nso.ru Аварийное жильё в Новосибирске

Андрей Травников напомнил, что задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья до объёма свыше 2 млн квадратных метров в год поставил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года. Это направление является одним из приоритетов в новом нацпроекте «Жильё и городская среда». Он реализуется в соответствии с указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Две недели назад мы в Фонде содействия реформированию ЖКХ подписывали соглашение о предоставлении средств на реализацию программы в 2019 году. Это чуть более 500 млн рублей. Всего программа предусматривает финансирование более 4 млрд рублей, и нам предстоит предоставить новое жильё 7 тыс. жителям, которые сегодня проживают в аварийном жилье. В 2019 году это почти 700 человек в 28 домах», — отметил новосибирский губернатор.

Программа в этом году реализуется в девяти муниципалитетах. В Новосибирске расселят 11 домов, в которых проживают 277 человек.

«Темпы для старта серьёзные: осталось полгода, и за это время нужно выполнить такой объём работы. А уже со следующего года выйти на двукратное увеличение скорости работ», — проинформировал глава региона.

Профильные ведомства получили от Андрея Травникова поручение строго выдерживать намеченный график работ. Кроме того, необходимо провести информирование жителей о ходе реализации программы. Руководство муниципалитета и Октябрьского района Новосибирска до конца апреля 2019 года должно обеспечить каждый подлежащий расселению аварийный дом подробными информационными табличками. В них будет информация о темпах и сроках расселения и другие сведения.

«Это особенно важно, потому что новая федеральная программа расширяет возможные варианты её реализации. В частности, кроме традиционного строительства домов, приобретения готовых квартир есть ещё возможность выплаты денежных средств», — сказал Андрей Травников.

Он подчеркнул, что далеко не каждый житель знает все нюансы:

«Мы договорились, что администрации города и района в ближайшую неделю организуют выездной приём, чтобы разъяснить новые условия программы».

В правительстве Новосибирской области напомнили, что регион приступил к реализации масштабной программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта одним из первых в России. За пять лет планируют переселить почти 7 тысяч человек.

За пять лет планируется переселить из аварийного жилья почти семь тысяч человек. Для реализации программы в 2019—2024 годах необходимо 3,992 млрд рублей. В том числе 3,832 млрд рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Новосибирская область в 2019 году, согласно договору, получит 491,68 млн рублей. Регион добавит 20,61 млн рублей. Эти деньги направят на переселение 677 человек из 261 аварийного жилого помещения (общая площадь — 11,39 тыс. кв. м). Этот этап программы будет реализовываться на территории девяти муниципальных образований региона — в Новосибирске, Искитиме, Куйбышеве, Тогучине, Черепаново, Чулыме, Бажинском сельсовете Маслянинского района, Бобровском сельсовете Сузунского района, Вагайцевском сельсовете Ордынского района.

Программные мероприятия планируют осуществить в шесть этапов. Результатом станет ликвидация 108,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселение 6997 человек.

В Новосибирске на сегодняшний день аварийным признано 90,57 тыс. кв. м жилищного фонда, в котором проживают 6,5 тыс. человек. С 2019 по 2024 годы планируют ликвидировать 39,76 тыс. кв. м (2,7 тыс. человек). В текущем году планируется расселение 4029,90 кв. м аварийного жилищного фонда (257 человек). Необходимая сумма — 184,5 млн рублей, в том числе 177 млн рублей — средства Фонда (96%). Средства бюджета Новосибирска — 7,5 млн рублей (4%).

К 2025 году в Новосибирске планируют в полном объёме расселить аварийный жилищный фонд, расположенный в границах улиц Никитина, Автогенная, Панфиловцев.