Пятигорск, Ставропольский край, 23 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Региональный оператор заплатит штраф за возникновение проблем с вывозом мусора в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба губернатора. Сумма назначенного штрафа не уточняется.

Переполненный мусорный контейнер

Как пояснили в пресс-службе главы региона, штраф оператору назначен за «некачественное выполнение взятых на себя обязательств».

«В срок до 1 мая он должен окончательно устранить все недоработки. В случае неисполнения требований будет рассмотрен вопрос о лишении компании статуса регоператора», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля компания-подрядчик прекратила вывоз мусора с улиц Пятигорска. Жители жаловались на то, что город буквально завален мусором. Региональный оператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» объяснил ситуацию тем, что подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от исполнения договоренностей. Стабилизировать ситуацию с мусором смогли лишь через несколько дней. Губернатор Владимир Владимиров тогда заявил о «вымогательстве» со стороны перевозчика.