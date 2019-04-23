Южно-Сахалинск, 23 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Стартовавшая на Сахалине продажа льготных авиабилетов всего за сутки успела превратиться в настоящий кошмар: люди вынуждены ночевать в автомобилях возле кассы Аэрофлота, в гигантской очереди давка, слёзы, скандалы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Журналисты регионального ИА Сахалин и Курилы приехали к офису Аэрофлота к 8 утра. Там уже стоял целый лагерь: сахалинцы в прямом смысле готовились к штурму авиакасс, открывающихся в 9:00. Люди ночевали в своих автомобилях и создали собственный список. Всего за сутки там обозначилось более 150 фамилий.

«Вчера билеты смогли купить только 64 человека. Могли бы и больше, но заходит один человек в кассу и набирает по 15−20 билетов. А тем, кто в очереди, приходится ждать по часу. В итоге вечером, когда касса закрывается, в 19:00, за дверями остаются люди с талонами. Те, у кого ещё есть желание стоять до завтра, вносят свои фамилии в список. И с утра — всё по новой», — рассказал журналистам охранник отделения.

Примечательно, что год назад ситуация на Сахалине была ровно такой же: давка у касс, обмороки, списки. Сегодня островитяне называют происходящее «адом и унижением».

Как только пробило 9 утра, двери офиса Аэрофлота открылись, и толпа сахалинцев бросилась внутрь.

«Кинули эти билеты, люди начали драться за них, как за кость. Вчера объявили, что можно купить в любой точке продажи, но у частников очень большие проценты. Поэтому мы стоим здесь. Сейчас аналогичная картина и в аэропорту, и в других кассах Аэрофлота», — сообщила местная жительница, стоявшая в очереди.

Эмоции в очередях просто зашкаливают: люди буквально готовы разорвать на клочки любого, кто проталкивается к кассе «просто спросить».

Один из горожан попытался применить «золотую карту» Аэрофлота, дающую право на обслуживание без очереди. Но угрюмая очередь тут же порекомендовала ему «другие способы» применения этой карты.

Работники Аэрофлота поначалу пытались наладить обслуживание владельцев «золотых» карт в отдельном окне, но очередь то и дело «взрывалась» скандалами. В итоге всех начали обслуживать просто подряд. Что, конечно, даёт владельцам «золота» бесспорное право пожаловаться на нарушение их прав.

В январе 2019 года, во время «первого тура» продажи льготных билетов, всё было так же: нервы, давка, очереди и скандалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на Дальнем Востоке начались продажи льготных авиабилетов. Улететь с Дальнего Востока в Москву и обратно можно в среднем за 15 тыс. рублей. Ежегодно в период продажи субсидируемых билетов в кассах творится нечто невообразимое — давка, слёзы и скандалы. Эксперты уже назвали продажу льготных билетов унижением людей и настаивают на том, что право недорого вылететь из ДФО должно быть у всех без исключения дальневосточников.