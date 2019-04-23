Чебоксары, 23 апреля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Чувашии вносят очередные правки в республиканский бюджет на 2019 год. Согласно второму уточнению, доходы предлагается увеличить на 1,2 млрд рублей, расходы — на 10,2 млрд рублей, проведя «приоритизацию расходов». Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Вторая правка бюджета

Доходы республиканского бюджета увеличиваются на 1,2 млрд рублей и составят в 2019 году 55,5 млрд рублей. Это на 12% больше уровня 2018 года. Рост обеспечен в основном за счёт безвозмездных поступлений: они возрастают на 1,02 млрд рублей — до 24,4 млрд рублей, что на 27% выше уровня прошлого года. Собственные доходы прогнозируются с увеличением на 180,3 млн рублей и составят 29,6 млрд рублей.

Cap.ru Минфин: «проводится приоритизация» расходов

Согласно уточнению, расходы возрастают на 1,02 млрд рублей, или на 15% больше по сравнению с прошлым годом — до 55,675 млрд рублей. В минфине Чувашии отмечают, что «проводится приоритизация» расходов. Дополнительно 2,1 млрд рублей будет потрачено на «Бюджет развития», в состав которого входят расходы на образование, здравоохранение, спорт и реальный сектор экономики». В частности, 1,4 млрд рублей дополнительно направят на строительство детских садов, приобретение оборудования и капитальный ремонт зданий государственных и муниципальных образовательных организаций.

«В целях сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности порядка 500 млн рублей предусматривается на повышение заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений республики», — говорится в сообщении.

Cap.ru Госдолг

Государственный долг Чувашии прогнозируется на 1 января 2020 года в объеме 11,6 млрд рублей, что составляет 39% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканского бюджета составляет 15,3%.