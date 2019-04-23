Иерусалим, 23 апреля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Израильские военнослужащие в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан и Иорданской долины арестовали 16 палестинцев, сообщает Армия обороны Израиля.

Израильские военные в Палестине

«В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности и участии в беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние между Палестиной и Израилем продолжается многие десятилетия, однако весной 2018 года столкновения резко усилились после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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