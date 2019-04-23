Москва, 23 апреля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В том, что МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил, есть здравая логика, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По его мнению, японские власти вынуждены маневрировать из-за общественного мнения в стране. Им кажется, что двусмысленные сигналы для внутреннего и внешнего использования в итоге не попадают на две колонки одного листа бумаги. Но они попадают.

«Перевод прекрасно делают уже не только в МИДе, но и в любом информагентстве. Мир стал абсолютно прозрачным. Если ты будешь отрицать это, то раз за разом будешь попадать впросак. Россия куда более логична со своим тезисом: «Курилы наши!» — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, The Mainichi передавала, что фраза о том, что Курильские острова, на которые претендует Токио, являются «частью Японии», отсутствует в 2019 году в ежегодном докладе о внешней политике японского министерства иностранных дел.

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