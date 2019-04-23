Хабаровск, 23 апреля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года дальневосточники, проживающие на нижних этажах многоквартирных домов, построенных до 1999 года, могут начать платить за тепло почти в два раза дороже. «Благодеянием» жители самого холодного федерального округа обязаны Минстрою России — это ведомство установило такие расчёты для всей страны, но усилиями дальневосточных депутатов ГД РФ срок действия очередного «драконовского» нововведения был отложен до 1 января 2020 года. Сумеют ли депутаты и власти добиться отмены несуразного закона, который ударит по благополучию людей, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Отопление

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Нововведение Минстроя коснётся домов, построенных до 1999 года и имеющих от одного до четырех этажей. Чем вызвана «нелюбовь» строительного министерства к малоэтажкам — непонятно. Но с 2016 года такой норматив, повышающий оплату за тепло для жильцов первых — третьих этажей почти в два раза, уже введён в некоторых западных регионах страны.

«Несколько лет назад мы смогли урегулировать на федеральном уровне два вопроса: самостоятельное принятие решения региональными органами власти по вопросу введения социальной нормы на электроэнергию, а также перенос срока введения норматива на отопление в зависимости от этажности в многоквартирных домах. Хотя мы настаивали и настаиваем на отмене этого норматива. В конце 2018 года вновь поднималась эта тема, по социальной норме энергопотребления, но вновь было решено отложить её на неопределенный срок. Вопрос же применения норматива расчётов за тепло в зависимости от этажности так и остался открытым», — рассказал депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»), ранее руководивший комитетом Закдумы Хабаровского края по ТЭК, ЖКХ и строительству.

Борис Гладких выразил убеждение в том, что повышение оплаты за тепло в зависимости от того, на каком этаже расположена квартира, является очень болезненным для большинства регионов России, а для Дальнего Востока он попросту неприемлем. Депутат ведёт по этому вопросу постоянную переписку с Минстроем РФ, вопрос обсуждается на заседаниях комитета ГД РФ по энергетике.

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«До 2020 года ещё есть время. И необходимо продолжать отстаивать вопрос отмены или переноса норматива на тепло. А участие в этом вопросе глав регионов даст дополнительный толчок в решении проблемы», — добавил Борис Гладких.

К решению вопроса уже подключился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который пообещал поднять его на федеральном уровне.

Борис Гладких также отметил, что необходимо решать вопрос и с установкой в домах, построенных до 1999 года, приборов учёта.

«Это уже можно было решить, с началом деятельности регионального оператора фонда капремонта. А конкретнее — через включение установки общедомовых приборов учёта в перечень обязательных видов работ по капремонту. Для этого необходимо соответствующее согласование органа исполнительной власти субъекта в региональное законодательство», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года россиян удивило заявление руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что граждане РФ переплачивают за ЖКХ в два раза. Удивил не факт переплаты — он людям известен, а то, что об этом заговорила власть. Однако эксперты скептически отнеслись к заявлению Артемьева, отметив, что он хороший оратор, но вряд ли услуги ЖКХ в РФ подешевеют вдвое. Пока что они только дорожают, вместе с бензином, дизтопливом, продуктами, лекарствами и всем остальным.