Иркутск, 23 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В одной из саун Иркутска оперативники задержали пять девушек в возрасте от 20 до 27 лет, которые оказывали посетителям услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Видео и информацию об этом инциденте распространило сегодня, 23 апреля, ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Цитата из видео ГУ МВД РФ по Иркутской области В одной из саун Иркутска задержали пять девушек

Операцию по задержанию сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями СУ СКР по Иркутской области и при поддержке СОБР Управления Росгвардии проводили в минувшие выходные.

Теперь следствию предстоит установить всех лиц, причастных к организации интимного бизнеса.

Напомним, деятельность фирм, предоставлявших услуги интимного характера с вовлечением несовершеннолетних, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2019 года. Двум руководителям фирм, а также молодому человеку, осуществлявшему силовую поддержку, уже предъявлены обвинения, предусмотренные п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией, с угрозой применения насилия и использованием для занятия проституцией несовершеннолетних») и ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего»).