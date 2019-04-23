Пекин, 23 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Корпорации China Unicom запустила испытательную сеть 5G в семи городах Китая, сообщает пресс-служба компании.

Вышка сотовой связи в Китае

По словам генерального директора корпорации Ван Сяочу, испытательная сеть 5G будет запущена в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне рядом с китайской столицей Сюнъань.

Как сообщало ИА REGNUM, связь 5G в Китае в основном появляется только в некоммерческом и корпоративном сегменте вроде университетов, станций метро, железнодорожных вокзалов, больниц, мостов и инфраструктурных объектов.

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