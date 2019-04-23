Вашингтон, 23 апреля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может совершить государственный визит в Великобританию в июне 2019 года, сообщает The Financial Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Дональд Трамп у самолета

Отмечается, что в ходе визита американский лидер посетит Букингемский дворец. Визит президента США совпадет с 75-й годовщиной высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны. О решении главы Белого дома будет объявлено в скором времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что администрация президента США готова провести переговоры о крупной торговой сделке с Великобританией. По его словам, Brexit превратился в сложный вопрос, который «разрывает страну на части».

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