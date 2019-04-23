Кубинка, Московская область, 23 апреля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Филиал Центрального музея Вооруженных Сил с мультимедийной галереей «Дорога памяти» будет создан на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом объявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны.

Patriotp.ru Парк «Патриот»

Ожидается, что филиал откроют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийная галерея «Дорога памяти» с фотографиями фронтовиков и всех тех, кто приближал победу, займет в музее центральное место. Также будут выставлены экспонаты из фондов Центрального музея.

Отмечается, что в настоящее время Центральный музей выставляет не более 5% экспонатов, хранящихся в фондах. Музей располагает коллекцией военной одежды и снаряжения, знаков различия, знамен, оружия и боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, галерею «Дорога памяти» составят десятки миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов. Фотоматериалы собираются на сайте проекта.