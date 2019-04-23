Киев, 23 апреля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский должен изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с крымчанами. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Киев не признает, что Крым не является украинским ни при каких обстоятельствах, полагает он. Однако отношения жителей Украины и жителей Крыма должны стать «человеческими».

"Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — сказал Кравчук РИА Новости Крым.

С жителями Крыма стоит наладить отношения, которые потом можно углубить и развить, что позволит прийти «к каким-то правильным выводам», добавил экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Крым вернется в состав Украины после того, как в Москве сменится власть.

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