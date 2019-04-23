Якутск, 23 апреля, 2019, 06:48 — ИА Регнум. Работу социальных учреждений нельзя рассматривать полностью с точки зрения финансовой эффективности. Об этом заявил депутат Госсобрания Якутии от Арктического избирательного округа Владимир Черноградский, комментируя запланированную в школах, больницах и учреждениях культуры региона оптимизацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа Якутии.

Эдвард Лемсон Генри. Сельская школа. 1890

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Речь идёт о постановлении правительства республики №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)», в исполнение которого в учреждениях, подведомственных министерствам здравоохранения, образования и культуры республики, планируется утвердить новую методику формирования модельного штатного расписания сотрудников. Это приведёт к сокращению около 10 тыс. штатных единиц в школах, больницах и клубах сёл региона, писала газета «Якутия».

"По этим нормативам, которые предлагает наше правительство, жить в маленьком сарае экономичнее и выгоднее. Современные школы, оказывается, уже не нужны, — прокомментировал изменения Владимир Черноградский. — Приведу простые примеры. В Абые в спортшколе нет спортзала, он старый. Квадратура помещения маленькая, детей больше, и штатов как будто не хватает. Этой спортшколы сокращения могут не коснуться. В Аллаихе современный спортивный зал. И это, оказывается, плохо. Потому что там нужны сантехники, электрики и другие вспомогательные штаты. Там планируется сократить около шести штатных единиц. Куда деваться уборщицам, дворникам, охранникам — людям без образования? Без них школьный процесс тоже нормально не организуешь. Аутсорсинг в северных и арктических районах внедряется с большими трудностями. Нужен ли нам такой подход?»

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Депутат подчёркивает, что материальная база социальных учреждений разная, а потому к ним трудно применять стандартизированный подход. По мнению Владимира Черноградского, сокращения должны проводиться только с учётом территориальных и материально-технических особенностей каждого учреждения, села, района.

«Нельзя социальную сферу вгонять в экономические параметры. Нормативы должны быть, но основанные на определенных социально направленных целях и задачах. К арктическим районам особое отношение должно быть. Ни по каким параметрам их не сравнить с центральными районами. Даже по минимальной продуктовой корзине», — отметил также депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы региона уточняли, что рассматривается возможность оптимизации в образовании 4 498 штатных единиц, в здравоохранении — 5 008, в министерстве культуры — 750. С учётом того, что люди часто работают на полутора-двух окладах, то сокращение может коснуться не менее 3 000 человек, в основном это будут жители сёл.